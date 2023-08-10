據香港《文匯報》報導，今年初香港疫情解封恢復通關，航空業迅速復甦，國泰航空上半年扭虧為盈、賺42.68億（港元，下同），去年同期虧損49.99億元。集團宣布推出新一輪員工利潤分享計畫，每位員工料獲4周額外收入，另計畫年底前以97.5億元向香港特區政府贖回一半優先股。

國泰行政總裁林紹波昨天表示，集團在疫情期間經歷嚴峻考驗後，今年上半年業務表現出現強勁的反彈，反映經營環境持續改善，業務實力不斷增強，有信心集團明年底恢復100％運力水平。截至6月底，集團流動資金結餘為289億元。

國泰集團上半年收益總額為435.93億元，按年升135％。其中，客運服務收益為275.63億元，按年升1221.3％；貨運服務收益則為124.32億元，按年跌10.1％。由於耗油量大幅增加，期間內燃油成本總額大升1.4倍，燃油對沖收益減少逾75％至4.8億元。

香港快運亦扭虧為盈3.33億

另外，受惠於強勁的旅遊需求，集團旗下的香港快運上半年亦扭虧出現溢利3.33億元，去年同期虧損8.24億元。期間內，旅遊需求方面尤以亞洲的短途航點為多，並在4月恢復其班次至疫情前每周超過420班航班的水平。

國泰集團主席賀以禮表示，重建香港國際航空樞紐的航班網絡仍然是首要任務，有信心載客量於明年底恢復至疫情前百分之百水平。他並感謝員工，在過去數年極具挑戰的環境中默默耕耘。林紹波補充，集團旗下國泰航空及香港快運的客運運力，現時已接近疫情前60％的水平，將於今年底運作70％的客運運力，覆蓋80個航點，有信心於2024年底恢復100％水平。

答謝員工 每位獲4周額外收入

林紹波表示，集團現時的重建進展令人振奮，公司上下員工終於捱過這艱難的3年，為了答謝員工付出，推出新的利潤分享計畫。他表示，2023年度可以向員工發放的金額，仍視乎今年下半年的業務表現，但如果以2022年下半年及2023年上半年業績作為一個例子計算，在新計畫下，每位員工大約可得到相當於4周的額外合資格收入。

明年7月底前贖回全部優先股

林紹波又指，在最近付清所有累計優先股股息後，集團計劃在今年底前向政府贖回50％優先股，涉及97.5億元，並於明年7月底前回購餘下50％的優先股。他稱，大陸國家「十四五」規劃訂明，香港國際航空樞紐在國家發展中擔當重要角色，亦支撐着香港另外七大中心的發展。國泰會致力承擔重任，繼續加強香港、大灣區和內地與世界的聯繫，推動香港全方位發展。

運力漸回升 機票價格有望回落

疫情後即使各地開放通關但機票價格仍然高昂，國泰集團顧客及商務總裁劉凱詩表示，由於航空業仍面對人手短缺及供應鏈問題，導致成本上升，所以推高機票價格，此為整個航空業均要面對的問題，不過她預期隨著運力逐步回升，相信機票價格有望逐步回落。林紹波則指，今年暑期檔期該集團的預訂機位情況良好。