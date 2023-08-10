美國總統拜登9日發布行政命令，從明年起禁止對中國大陸敏感技術的某些投資。中國大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，對美國的決定感到「非常失望」，並將維護自身利益。

據澎湃新聞，中國大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中表示，中方對美國繼續推進投資限制的決定感到非常失望，並將維護自身利益。

劉鵬宇強調，中方反對美方過度利用國家安全理由，將貿易、科技問題政治化、武器化，故意為正常的經貿交流和技術合作設置障礙。

拜登所發布的行政命令，要求限制美國人對中國大陸的半導體和微電子、量子運算與人工智慧等領域的投資，例如主要為軍事和情報用途設計的人工智慧系統、晶片設計自動化軟體和量子運算。命令還要求美國投資者向財政部通報對其中一些目標行業開發技術公司的潛在投資。

《華爾街日報》報導稱，當天業界反應平淡。一些行業代表表示，與立法者考慮的方法相比，該行動的範圍相對狹窄。《華盛頓郵報》援引分析人士的話稱，至少就目前而言，任何此類禁令對中國大陸的影響都可能微乎其微。

《紐約時報》將白宮的這一行動稱為「美國在與中國的經濟衝突中為遏制金融流動，而採取的首批重要措施之一」。分析人士認為，溝通和執行這項措施將會很困難，美國商界已經開始反對私人市場政治化。