YouTuber「老高與小茉」遭指控抄襲日本YouTube頻道影片，先是二度發出聲明否認此事，隨後又無預警將聲明刪除，隨後又在昨(9日)深夜上架新影片名為「鄭重道歉」的影片，卻被網友分析出關鍵點，直呼：「老高這波是不是公關教科書」。

YouTuber「老高與小茉」昨(9日)上傳名為「鄭重道歉」的影片，內容寫道：「由於本人的疏忽，錄製影片時忘記關閉洗衣機，造成影片中會有些許背景噪音，在此深表歉意。此外，從本影片開始，本頻道所有影片的參考資料，均會在影片說明欄中進行標註，我們也會量滿足大家的所有要求，謝謝」，不過這支影片在8秒後，改為探討春秋末期思想家老子，立刻掀起網友熱議。

老高與小茉 Mr & Mrs Gao。（影片／老高與小茉 Mr & Mrs Gao Youtube）

對此，有網友在PTT以「老高這波是不是公關教科書？」為題發文，指出老高似乎沒有打算理會想打擊他的人，頻道影片持續更新，順便用「偽道歉封面噁心一下高黑」，而在面對指責和質疑時，先是發文鞏固同溫層，此外，似乎察覺道歉認錯是下下策，畢竟黑粉不會轉成支持者，還可能流失死忠粉絲，因此採取「不受訪不道歉不認錯」，繼續鞏固同溫層，黑粉發現沒啥作用後就會散場，接著反問所有人：「老高這次公關操作100分吧」。

對此，網友紛紛回應：「如果一開始沒發那兩篇文就是100分」、「這次的封面是真的強，直接吸引這次事件所有關注者點進去」、「看高黑翻車就是舒服」、「不會瞬間收攤，但是會減損頻道的壽命」。