涉嫌洗錢、地下通匯200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏，逃亡海外約9個月，上月在泰國落網。泰方今將郭驅逐出境，調查局今天下午將郭押返台灣，由新北市調查處訊問後解送新北地檢署歸案，檢方訊後將聲押禁見郭哲敏。而郭哲敏的女密友兼貼身帳房陳品言8日返國投案後，新北地檢署已聲押禁見陳女獲准，據了解，陳女已提供檢調一批郭的內帳，內帳是否與高階檢警有關，調查局將深入清查。

郭哲敏官司纏身，他被押解返台歸案後，將面對涉及地下通匯200億元通緝案、吳姓前員工指控他涉犯擄人勒贖案、被爆料疑與李姓前員工捲入6億超跑詐騙案共3案，3案分別由新北、台北、士林3個地檢署偵辦中。

此外，郭哲敏曾遭爆料透過「88會館」疑與高階檢警不當往來，新北檢、北檢另各自蒐證了解中。

檢調查出，郭2018年起經營睿世軟體公司，出售包網、博奕遊戲開發等產品服務給大陸、東南亞等地的賭博網站業者，賺取大筆資金，再轉為經營非法國內外匯兌業務，並以小弟名義成立多家人頭公司，透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台從事地下匯兌。

另郭2020年與澎恰恰金主林秉文合作，使用PG TALK必礦公司的PG點數，讓郭男得以點數換取新台幣或虛擬貨幣為詐欺集團洗錢。檢調估計，郭從事地下通匯4年匯兌逾200億。

案件爆發後，郭哲敏與帳房陳品言去年10月26日分別出境逃往泰國、柬埔寨，新北檢去年11月11日、12月22日各對郭、陳通緝。檢察總長邢泰釗指示檢方聲請扣押郭男名下北市大直區上億豪宅、桃園市八德區土地共20筆房產，斬斷郭在台「金脈」。

據了解，郭被通緝後，中華民國護照遭註銷，他購得外國護照後頻繁進出泰國、日本、馬來西亞3國並輾轉藏匿，逃亡期間仍出手闊綽，最終在逃亡9個月後，於7月27日在曼谷住處被泰國移民局逮捕。

泰國移民局透過我移民署駐泰移民祕書，通知調查局駐泰法務祕書，提供英譯通緝書及指紋比對確認郭的身分，將郭移至外國人收容中心留置，經調查局密切與泰方溝通後，泰方將郭驅逐出境，由調查局派人將郭押返台灣歸案。