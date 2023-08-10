義大利政府8日宣布對銀行課徵40%超額利潤稅，撼動歐洲金融界。義國媒體報導，總理梅洛尼捍衛重稅措施，並表示應對銀行不公平利潤進行干預，所得資源將用於支援家庭和企業。

受歐洲央行升息政策影響，義大利銀行獲利豐厚，但卻拒絕提供存戶利息優惠。為讓銀行系統適當運行，義國政府8日宣布將對銀行課40%超額利潤稅。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）指出，只要看銀行上半年利潤就可意識到，談論的不是幾百萬，而是數十億。他強調，這是基於社會公平規則制定的措施。

義大利官方一次性對銀行課徵重稅，仍撼動歐洲金融界，引發其他國家銀行的擔憂。義大利網路媒體Sky tg24指出，義大利銀行協會（Associazione Bancaria Italiana）和信貸機構沉默的背後，巨大憤怒已出現，他們感到意外，認為政府沒有事先警告。

「安莎通訊社」（ANSA）報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）捍衛對銀行超額利潤課40%重稅措施，在其社群媒體推文，近日政府批准幾項重要措施，其中最重要的是關於對銀行不公平利潤徵稅的問題。

梅洛尼指出，正經歷複雜的經濟和金融階段，歐洲央行採取非常果斷的利率政策進行干預，因此物價上漲、貸款成本上升，導致經濟緊縮。

梅洛尼認為，銀行系統的正確運行至關重要。銀行利潤創歷史新高，決定採取措施，對不公平利潤徵收40%的稅。這種稅收不是對合法利潤徵稅，是對不公平利潤徵稅。

梅洛尼表示，來自銀行不公平利潤徵稅的資源，將用於因成本提高而陷入困境的家庭和企業相關支援措施上。