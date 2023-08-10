臉書社團「彰化人交流讚」被改名挺郭，引起網友反彈。（圖／翻攝自臉書）

網友質疑社團遭改名，不過創辦人也不甘示弱。（圖／翻攝自臉書）

網友質疑社團遭改名，不過創辦人也不甘示弱。（圖／翻攝自臉書）

2024總統大選競爭激烈，郭台銘多數民調雖墊底但仍動作頻頻似想參選；近日更爆出一個2萬多人的臉書社團突然被改名挺郭，形同被「滅團」，引發熱議，連原本就在該社團的民眾都相當錯愕，怒罵「自己再另創一個社團，別搶別人現成的引起反感」。

雖然日前退出國民黨的彰化縣議長謝典林已表態，若郭選擇獨立參選，那各縣市議長都不會選擇幫忙，但有意競爭總統大位的郭近日動作連連，連臉書都有社團直接改名相挺，引起民眾反彈。

彰化縣知名臉書社團「彰化人交流讚」，2015年成立後分享許多在地吃喝玩樂的內容，有超過2萬人加入其中，但昨（9）日卻無預警改名為「力挺郭台銘-主流民意大聯盟」，不斷分享郭的相關訊息，讓其他本就在社團內的民眾看得「霧煞煞」，不只挺讚數寥寥可數，留言的人更有大半在質疑怎麼一回事。

網友紛紛說，「我也是彰化人，我不挺郭台銘」、「請版主把名字改回來」、「自己再另創一個社團，別搶別人現成的引起反感」、「另立粉專會比直接這樣改來的好，這蠻有幫倒忙、只有自己爽的意味」。

不過該社團的創辦人則留言回擊，稱「這個社團從8年前就是我創立和擔任管理員」、「請說服我，為什麼我要聽你的？」