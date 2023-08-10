颱風外圍環流重創中南部，南投縣農損初估1.3億，其中仁愛鄉因為暴雨成災一度變成了孤島，至今國軍得派水車赴清境農場取水再送災區。對此，南投縣長許淑華8日也特別感謝國軍、搜救隊等人員的努力。不過她也提到，日前向中央申請增派300位國軍協助部落環境復原及家園整理尚未到位，國防部回應，8日就已派出198名救災部隊到南投。此外，對於行政院長陳建仁遭質疑發言暗酸南投縣長許淑華，行政院發言人林子倫8日表示，部分人士刻意扭曲陳院長日前發言，指稱中央政府以政黨之別區分救災行為，發言全屬不實，令人遺憾。

陳建仁居中央關注多！疑暗諷許淑華、回嗆柯文哲聲量飆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/10~2023/08/08）統計調查，近一個月陳建仁與許淑華兩人的聲量比較，陳建仁因為是中央官員所以聲量遠高於地方首長許淑華，一個月累積破10萬筆聲量。其中8月8日單日聲量最高，共18,541筆討論。當天陳建仁表示，「有些縣未超前部署讓防災工作相當困難」，被外界認為是暗諷重災區南投的縣長許淑華防災不力。

聲量第二高點出現在7月18日，共17,403筆討論。民眾關注國內能源問題，陳建仁掛保證，今年下半年不缺電，電價不會再漲。對此，有網友質疑，「可以保證電壓穩定，不跳電嗎」、「然後明年再一次漲回來？」聲量第三高點出現在8月4日，共10,770筆討論。當日陳建仁槓上柯文哲，柯文哲稱政府預算做假帳，陳建仁回嗆「說假話又無知」。

許淑華：陳院長對偏鄉並不了解 回擊陳建仁獲破萬筆聲量

至於許淑華近一個月聲量累積約2萬5千筆討論。由於南投暴雨成災讓許淑華聲量逐漸攀升，8月8日陳建仁疑似暗諷許淑華防災不力，讓許淑華不滿回嗆「陳院長可能對我們偏鄉山形地貌並不太了解，歡迎陳院長常到仁愛鄉和信義鄉了解。」她強調，災區雨量超過1千毫米、山勢地形複雜，陳建仁院長能夠模擬這樣極端的條件下，撤離可以完全做到嗎？這是不可能的，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月10日至2023年08月08日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。