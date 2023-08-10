據大陸央視新聞報導，今年以來，大陸全國鐵路固定資產投資穩步增長。一批重點建設項目扎實推進，進一步織密了「八縱八橫」高鐵網，已建成投產3.53萬公里，助力區域協調發展。

貴南高鐵貴陽至荔波段日前正式開通運營，結束了沿線不通鐵路的歷史。

貴南高鐵荔波至南寧段目前正在試運行，預計年內貴南高鐵全線通車，從貴州貴陽到廣西南寧，鐵路旅行時間將從5小時縮短到2小時。

今年1月至7月，大陸全國鐵路完成固定資產投資3713億元，同比增長7％。一批「十四五」規畫綱要確定的重大工程項目紮實推進：成都至宜賓高鐵完成鋪軌；廣汕高鐵、滬寧沿江高鐵啟動聯調聯試。

截至目前，中國大陸「八縱八橫」高鐵網主通道，已建成投產3.53萬公里，占比約77.83％；開工在建7025公里，佔比約15.49％。

國鐵集團發改部發展戰略與規劃處高級工程師郭春江表示，高鐵網已經覆蓋了全大陸95％以上城區人口50萬的城市，有力促進中國大陸各區域間的互聯互通，積極助力京津冀、長三角、大灣區等區域一體化發展戰略實施。

今年全大陸鐵路預計投產新線3000公里以上，福州至廈門、南昌至景德鎮至黃山、天津至大興國際機場等一批新線即將投產，為區域經濟社會協調發展注入新動力。