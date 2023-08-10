集保結算所資料顯示，年初至今，受益人數增加最多的前十大ETF，高股息及債券型各半，顯示配息型ETF依然是股民們的最愛，冠亞軍為國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)，其中，00929是今年大黑馬，上市2個多月，買氣已經追過元大高股息(0050)；人氣退燒的前十大ETF，幾乎是主題型科技ETF，以國泰台灣5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)受益人數衰退最多。

ETF熱度持續上升，觀察今年ETF人氣，年初至今，受益人數增加最多的前二十大ETF，高股息及債券型各占7檔，顯見國人仍是偏好配息型ETF，希望能夠擁有穩定的被動收入。前3名依序為國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、元大美債20年(00679B)，分別新增近24萬人、13萬人、11萬人。

其中，00929挾著月配息及高股息優勢，攻勢猛烈，掛牌至今2個多月，買氣已經超過0050，上週受益人數更增加1.5萬人，超過00878，成為全市場第一名。昨 (8/9) 日00929的交易量達90429張，更超越同樣是8月要除息的國泰永續高股息(00878)的80830張。由於00929即將於本月進行第二次除息，每單位配息金額維持0.11元，年化殖利率約8%，預估除息前將持續吸引買盤進駐。

此外，去(2022)年元大台灣高息低波(00713)改為季配後，買氣亦逐漸攀升，今年以來受益人數增加近10萬人，位居第4名；群益台灣精選高息(00919)也因上一季高配息，吸引不少投資人，受益人數增加7萬多人，排行第5名。

資料來源：集保結算所，資料日期：2023/08/04

至於哪些ETF人氣退燒呢？年初至今，受益人數減少最多之前二十大ETF，幾乎是半導體、電動車、5G、元宇宙、生技等主題型科技ETF，總計14檔。其中，前3名依序為國泰台灣5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)、國泰費城半導體(00830)，分別衰退約6.8萬人、6.7萬人及3萬人。

第4名則是富邦特選高股息30(00900)，主要是今年5月配息成績不甚理想，每單位配息金額僅0.017元，年化殖利率不到1%，人氣退燒不少，年初至今受益人數減少2萬多人。雖然8月配息金額提高至0.6元，殖利率高達18%，然而00900沒有納入收益平準金的制度，配息高低差異甚多，能否再度擄獲股民們的心，值得觀察。

值得一提的是，今年受益人數衰退最多的ETF以科技型ETF居多，對照受益人數增加最多的唯二科技型ETF：00929及00927，卻是兩樣情。研判原因在於00929及00927兩檔指數成分股均是鎖定科技類高息股，顯示股民們喜歡追求兼顧股價成長及高股息的ETF。由於00929是月配息，多元化佈局科技高息股，而00927是季配息，集中半導體高息股，以此來看，00929吸引力恐略勝一籌。

資料來源：集保結算所，資料日期：2023/08/04

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。