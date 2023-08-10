傳出深圳正愈來愈多人選擇棄房斷供(貸款購屋者停止繳房貸，放棄該房屋的行為)，目前斷供房數量已超過14.6萬套。深圳金融監管部門回應稱這是嚴重失實，純屬謠言，當地房地產貸款不良率一直保持在較低水平。

深圳金融監管部門指出，深圳市房地產貸款不良率為0.23％，沒有明顯變化。如果按照傳言中的深圳斷供房數量，以斷供房每套平均未償貸款100萬元（人民幣，下同）的保守假設測算，僅按揭不良貸款就超過1400億元，這與實際情況嚴重不符。當局又稱，深圳正按照人行去年的要求積極引導金融機構加大保交樓金融支援，助力推動化解房地產企業風險。

去年大陸多地的爛尾樓問題被揭發，河南鄭州最嚴重，深圳、上海等也無幸免，各個城市都出現斷供潮。中央政府展開「保交樓」行動，但至今年5月，交付比例才達到34％。目前尚無人知道中國總共存在多少斷供房，曾有網傳消息指，截至去年底共有約200萬套房斷供，而在2017年房市興旺時，斷供房才7000套，相當翻了接近300倍。