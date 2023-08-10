這區域的民眾記得先儲水！台灣自來水公司第十一區管理處為配合鳥嘴潭人工湖下游管線增設水量計工程，將於8月14日星期一上午8點起至8月15日星期二上午6點止停水施工，停水區域為彰化縣芬園鄉社口村，合計影響634戶。

台水第十一區管理處指出，這次除停水區域外，其餘地區不受影響供水，另外，要注意的是，芬園社口村等停水區域於復水後，管線末端及大樓之地區供水將會延後數小時，尚請用戶見諒。

彰化芬園及南投草屯地區用水主要是地下水源，水利署為減少地下水使用，興建鳥嘴潭人工湖，台水公司也配合推動下游供水計畫，將人工湖水源處理至飲用水標準，並藉由下游管線與既有管網供應芬園及草屯地區質優量足之自來水。

台水第十一區管理處表示，相關停、復水資訊請洽本公司停水公告查詢系統 ，如有疑問請電洽本處花壇營運所電話047867044，或撥該公司1910免付費電話查詢。