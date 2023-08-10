星宇航空今年辦理本次現增，募集49.86億元，股價昨天收盤價計算，與現增價溢價達77％，今天手上有股票先賣先贏，導致開盤一小時已經出現4萬張的大量。
星宇航空6月營收創高，達21.30億元，上半年營收已經逼近百億元，今天下午將公布7月營收，進入暑假旺季，單月營收有望再挑戰新高。星宇航空持續積極拓展航網密度，8月15日開闢台北-菲律賓克拉克航線，每周營運7班；9月1日則開闢台北-日本熊本航線，每周營運5班。
星宇航空(2646)今年以每股18元辦理2.77億股現金增資案，27.7萬張增資股今天出籠，由於與昨日收盤價31.93元價差高達13.93元，股價跳空下跌開出，盤中最低來到26.6元，跌幅16.69％。
星宇航空今年辦理本次現增，募集49.86億元，股價昨天收盤價計算，與現增價溢價達77％，今天手上有股票先賣先贏，導致開盤一小時已經出現4萬張的大量。
星宇航空6月營收創高，達21.30億元，上半年營收已經逼近百億元，今天下午將公布7月營收，進入暑假旺季，單月營收有望再挑戰新高。星宇航空持續積極拓展航網密度，8月15日開闢台北-菲律賓克拉克航線，每周營運7班；9月1日則開闢台北-日本熊本航線，每周營運5班。
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