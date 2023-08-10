星宇航空(2646)今年以每股18元辦理2.77億股現金增資案，27.7萬張增資股今天出籠，由於與昨日收盤價31.93元價差高達13.93元，股價跳空下跌開出，盤中最低來到26.6元，跌幅16.69％。