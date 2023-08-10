受到西南風影響，高雄從深夜到清晨都下起大雨，小港區有路樹疑似因受潮根部腐爛倒塌，而當時1名機車騎士因閃避不及撞上倒地，手腳受輕傷，相關單位趕緊到場處理，排除狀況。
28歲的張姓男機車騎士，10日一早7點多，行經小港區機路時，有路樹突然連根拔起倒塌，張姓騎士閃避不及而撞上倒地，手腳受有輕傷，警方獲報後緊急到場協助將樹移至路旁，也趕緊將張男送到小港醫院醫治。
據了解，台機路口路旁路樹，疑似因下雨受潮根部腐爛倒塌，警方也同步通報養工處派員到場處理。
受到西南風影響，高雄從深夜到清晨都下起大雨，小港區有路樹疑似因受潮根部腐爛倒塌，而當時1名機車騎士因閃避不及撞上倒地，手腳受輕傷，相關單位趕緊到場處理，排除狀況。
28歲的張姓男機車騎士，10日一早7點多，行經小港區機路時，有路樹突然連根拔起倒塌，張姓騎士閃避不及而撞上倒地，手腳受有輕傷，警方獲報後緊急到場協助將樹移至路旁，也趕緊將張男送到小港醫院醫治。
據了解，台機路口路旁路樹，疑似因下雨受潮根部腐爛倒塌，警方也同步通報養工處派員到場處理。
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