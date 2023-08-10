美國總統拜登簽署行政令設立對外投資審查機制，限制美國投資中國大陸半導體和微電子、量子運算技術和人工智慧領域。大陸外交部對此表示，中方對美方執意推出對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並批評是「赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌」。

大陸外交部批評，美方打著國家安全的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國大陸發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌。

大陸外交部指出，美方此舉嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重損害中美兩國乃至世界工商界利益，其實質是搞逆全球化、去中國化。

中方敦促美方切實履行拜登無意對華脫鉤、無意阻撓中國大陸經濟發展的承諾，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制，為中美經貿合作創造良好環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。