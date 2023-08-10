近日國軍共諜連環爆，多名軍士官被查出靠「賣情報還債」。日前，陸軍澎湖部一名蔡姓上士因為多次辦理網路貸款而無力償還，後被不詳人士利用，竊取部隊「極機密」資料轉售抵債。一名國軍向本報透露，軍人找地下錢莊借貸的風氣愈發盛行，部隊應須嚴厲遏止，且據悉，現今國內多數地下錢莊也已經淪為共諜布建的情報網，情形令人十分擔憂。

爆料的軍士官表示，地下錢莊一般引誘金錢控制能力差的軍人賭博、借貸，再誘使其竊密還貸，等同進行無本生意。針對網絡軍貸，能「容忍信用瑕疵」的網絡廣告，極可能只有「地下錢莊」。

網絡貸款設陷阱逼軍人「竊密還債」。（圖 / 截自臉書）

網絡貸款設陷阱逼軍人「竊密還債」。（圖 / 截自臉書）

該名軍士官解釋，一般辦理軍貸僅須在職證明、剩餘役期證明，但他從未聽說辦軍貸要繳電子兵籍檔或自然人憑證，而電子兵籍檔將詳細記錄官兵所有軍旅資料，僅憑這一點來看就非常可疑。

他進一步說明，軍貸吸引人之處並非「很好借貸」，而是超低的利息相當誘人；正常辦軍貸的流程，一般透過軍中的安排進行貸款，反觀地下錢莊卻能輕易借貸，而其中利息卻是未知的「軍貸」。

他也指出，軍貸之所以低利息，是因為有政府的保障，也因此按常理評斷，地下錢莊的軍貸絕對只會吸血，「軍人向地下錢莊借貸之後，只要開始利滾利，到時就很難還清債款。」

由於網絡貸款的名義上是「貸款顧問」，負責幫客戶包裝，以讓客戶被他們包裝後即能成功借貸。反之，如若申貸對象是銀行，此則不可能單憑包裝，再怎麼包裝聯徵也無法作假，因此最後核貸的機構幾乎一定會是地下錢莊。