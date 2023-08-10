屏東再現行人地獄，7旬婦走斑馬線挨撞亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東再現行人地獄，7旬婦走斑馬線挨撞亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市發生驚悚死亡車禍，宛如行人地獄再現，74歲江姓婦人8日晚間外出散步，走在勝利機場北路上停等紅綠燈，隨後依照綠燈指示走斑馬線要過馬路時，竟遭對向來車直接左轉撞上，疑因撞擊力過大，江婦送醫後不治，35歲楊姓駕駛酒測值為零，訊後依過去致死罪嫌送辦，並待車禍鑑定委員會判定，將依道路交通管理處罰條例新制規定開罰，最高可處6000元罰鍰。

警方調查，8日晚間8點9分，35歲楊姓男駕駛駕駛自小客車由機場北路東往西方向直行至勝利路口左轉時，沒有注意車前狀況，完全沒有煞車直接撞上走在斑馬線上的74歲江姓婦人，江婦當場倒地不起，送醫後不治。

警方指出，江婦住在案發地附近，當時是外出散步，楊男酒測值為零，訊後依過去致死罪嫌送辦，至於開罰部分，將待車禍鑑定委員會判定後再開罰。

道路交通管理處罰條例新制6月30日上路後，加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元。

據屏東警方統計，今年1月至7月，依汽機車未禮讓行人共開出1508件罰單，當中5月件數最多，達384件，6月309件，7月242件。