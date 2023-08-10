2023年第2季電腦及資訊服務業營業額1,380億元，為歷年同季新高，年增9.6％，其中電腦程式設計業1,022億元，年增7.3％，主因企業之電腦軟硬體設備、網路資安、網路儲存伺服器系統建置等多元整合服務需求攀升所致；資訊服務業358億元，年增16.7％，主因拍賣平台網站管理業者拓展多元行銷異業合作策略奏效，加以雲端資料處理與備份系統服務等業績增加所致。

2023年第2季專業技術服務業營業額879億元，為歷年同季新高，年增4.7％，其中管理顧問業252億元，年增14.0％，主因行銷、財務管理及旅宿顧問諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業409億元，年減0.3％，主因房地產廣告需求減少，但受惠於汽、機車的電視廣告成長，抵銷部分減幅；專門設計業193億元，年增2.6％，主因疫情趨緩激勵旅遊、美食、資訊等展覽案件量攀升，加上營業用之室內設計承攬業務增加所致；攝影業25億元，年增25.5％，主因婚紗攝影、室內戶外海報及相片影像輸出需求增加所致。

2023年第2季租賃業營業額444億元，為歷年同季新高，年增8.4％，其中機械設備租賃業107億元，年減3.0％，主因半導體設備、營造工程機械承租需求衰退所致；運輸工具租賃業314億元，年增12.4％，主因汽車租賃業者多角化經營，及旅遊短期租車服務需求增加，挹注業績成長所致；個人及家庭用品租賃業23億元，年增16.0％，主因自行車、禮服及影視器材設備等出租熱絡所致。