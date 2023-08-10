據觀察者網報導，今年年初，日本已和澳洲和英國簽署了便於軍隊相互順暢往來的《互惠准入協定》（RAA）。而據日本共同社當地時間8月8日披露，日本同法國和菲律賓也有可能簽署《互惠准入協定》，目的在牽制加強海洋活動的中國。

共同社在報導中指出，「日本推進與志同道合國家的合作，旨在牽制加強海洋活動的中國。」並補充稱，日本自衛隊與澳洲軍隊之間的《互惠准入協定》將於8月13日生效。

據報導，想要加強對「印太地區」參與的法國，對同日本簽署《互惠准入協定》態度積極，雙方事務部門之間正持續磋商。報導稱，菲律賓通過增加其國內允許美軍使用的基地數量等舉動，也有意與日美加強團結。

日本政府相關人士表示：「為遏制中國，日本與法國、菲律賓深化關係不可或缺。」

《互惠准入協定》，是日本與其他國家共同簽署、旨在更加便利國家部隊之間的聯合演習和後勤合作的協議，並將制定法律框架，簡化部隊進入對方國家所涉及的治外法權問題。

據報導，日本防衛省2023年版《防衛白皮書》稱，為了實現「自由開放的『印太地區』」，將日美同盟定位為「重要基礎」，強調與志同道合國家強化關係的重要性。其中還寫明，為了「多角度、多層次的防衛合作」，將進一步完善《互惠准入協定》、《物資勞務相互提供協定》（ACSA）、《防衛裝備品和技術轉移協定》等。

澳洲是首個與日本簽署《互惠准入協定》的國家（2022年1月），而英國則為第二個與日本簽署該協定的國家（2023年1月）。

共同社報導，日本政府在8日的內閣會議上決定，日澳兩國簽署的《互惠准入協定》將於8月13日生效，日本防衛大臣濱田靖一在記者會上透露了該消息。為了推進聯合訓練和災害救助，兩國部隊訪問對方國家之際攜帶武器等入境手續將簡化。

報導稱，日本與英國也簽署了《互惠准入協定》，預計將推進生效手續，而日本與美國在《日美地位協定》中則已有類似規定。

此前，中國外交部發言人毛寧在回應有關問題時強調，由於近代日本軍國主義對外侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會的高度關注。近年日方不斷增加防衛預算，修改防衛政策，謀求突破性軍力發展，已經引發外界對其是否還堅持和平發展道路的強烈擔憂。中方敦促日方切實尊重周邊鄰國的安全關切，深刻反省侵略歷史，停止渲染周邊安全威脅，為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。