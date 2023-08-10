新北市一名30多歲女性日前到室內親水設施戲水，感染福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎病亡，病程發展快速，發病到死亡僅7天，台大兒童感染科醫師李秉穎表示，福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎這疾病相當罕見，避免到未消毒的淡水場域玩水，因該疾病目前沒有適當治療方式，感染後致死率高達99%。

李秉穎今（10）日於廣播節目中表示，福氏內格里阿米巴原蟲主要出現在淡水，提醒民眾不要到未加氯消毒的淡水場域戲水，除有嗆到風險，也可能在嗆到過程中，不慎吸入福氏內格里阿米巴原蟲，寄生蟲從鼻腔吸入後可能跑到腦部，引起腦炎和腦膜炎，但李秉穎強調，海水就沒有這個問題。

李秉穎指出，福氏內格里阿米巴原蟲腦膜炎這疾病相當罕見，目前沒有適當的治療方式，一旦感染死亡率就高達99%。

疾管署也說，從事自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，會沿著嗅覺神經進入腦部而發病，因此從事戲水或溫泉活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，另外在自然水域戲水，也應避免攪動底部池水或淤泥。若戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，就要盡速就醫。