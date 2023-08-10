“I will win rookie of the year”



Portland Trailblazers' Scoot Henderson (@thereal013) didn’t take the traditional pathway to the NBA that most players do. As the youngest professional EVER in the G League he was able to not only figure himself out, but his game as well.



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擁有強大自信心是邁向成功的最佳關鍵，今年選秀會上第3位被唱名的拓荒者探花韓德森（Scoot Henderson），還沒有在NBA打過任何一場比賽的他發下豪語，預言自己將會在新人年奪下年度最佳新秀，目標則是成為史上最佳控衛。

韓德森對美媒《Playmaker》說：「我將迎來一個最棒的新秀賽季，並創造一個偉大的職業生涯。當人們想到韓德森時，我希望他們在腦海浮現的會是有史以來最佳的籃球員。」根據國外投注網站《OddsChecker》NBA新人王賠率，馬刺新科狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）及雷霆新秀霍姆格倫（Chet Holmgren，上賽季因傷報銷）分佔1、2位，韓德森排在第3。

高中時期被評為5星球員，韓德森選擇了一條通往NBA的非傳統路線，畢業後他跳過大學，宣布轉戰NBA發展聯盟引燃隊，韓德森首次投入職業賽場只有17歲，但在發展聯盟的第1個賽季，場均攻下16.5分、6.8助攻和5.3籃板的全能表現，讓外界將巔峰時期的韋斯布魯克（Russell Westbrook）視為韓德森的選秀模板。

不過韓德森得持續精進自己的球技，他在上賽季的命中率只有4成29，拉到三分線外剩下2成75，場均失誤則來到3.4次。但先前已向球隊表達「賣我」意願的利拉德（Damian Lillard），下賽季有望繼續披上拓荒者戰袍，韓德森可能不會這麼快上位，成績勢必會大受影響。