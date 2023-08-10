空軍清泉崗基地本周六將進行基地開放活動，上午展開全兵力預演。但正在進行單機特技的IDF戰機突然在空中疑似發生發動機尾管間漏油起火，在空中拖出一條常常火焰，現場上千人目擊，幸好特技飛行員徐偉育處置得宜，在繞飛一圈後順利緊急降落人機均安，空軍將查明原因並進行檢修。

清泉崗IDF單機特技「尾管間噴火焰」 ，現場數千人目擊驚呆。 (航迷提供)

空軍司令部今（10）日表示，本屬臺中基地乙架IDF型戰機，於上午執行營區開放單機展示操演時，因發動機異常，經督導管制人員立即通知飛行員，幸飛行員處置得宜安降，人機均安；後續將查明原因，並依技令檢修，以維飛機妥善。