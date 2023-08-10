台劇女神陳子玄2015和大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）結婚，育有1子，但兩人婚姻僅維持4年就告吹；如今已恢單4年的她，已三年未接拍八點檔，對此，她透露，自己準備創立手作品牌，更分享擺攤經歷，坦言做自己喜歡的是很開心，至於是否回去拍戲她則說：「該拍的時候就會拍囉」。

根據《三立新聞網》報導，陳子玄表示，今年的目標是要自創手作品牌，她分享先前擺攤時要準備300件商品，收入部分一天淨利好的話有十萬，平均有七萬，更提到，某次遇到一位媽媽因為知道手作很辛苦，所以當時竟連價錢都沒問就買了兩萬多塊，還帶了飲料跟便當給她們，讓她相當感動。

接著，她坦言，今年是一個失控的一年，除了剛剛所提到要自創飾品品牌外，也實現17歲想要拍寫真集的夢想、斜槓拍YT影片，還成為甜點師，自己自製的雪Q餅訂單意外變多，甚至比飾品更受歡迎，讓她不排斥未來增加手工餅乾，斜槓成甜點師。

然而，蠟燭多頭燒的她，身體因此出現狀況，不但月經遲來一個月，肝也被她操到出問題，有次氣喘到頭暈一驗肝指數竟有300多，還有一次自己沒做什麼肝指數還飆到700多，讓她直呼自己的肝真的不是很好。