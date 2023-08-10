國民黨、民眾黨近日猛攻蔡政府財政紀律不彰，民進黨10日反駁，數字顯示在野指控實為惡意扭曲，當前國家5.7兆債務中有1.7兆是前總統馬英九造成，藍委卻隻字不提，企圖「竹篙湊菜刀」將長久累積的國債扣到蔡政府頭上，而柯文哲、侯友宜曾任雙北市長，選總統時卻製造數據欺騙人民，無疑是政治雙面人。

民進黨發言人卓冠廷上午率台北市議員兼立委參選人王閔生、前新北市議員兼立委參選人曾柏瑜及新北市立委參選人吳崢，舉行「柯侯財政假面具」記者會。

王閔生批評，柯文哲誇口任內勇於還債、省錢、遵守財政紀律，卻經不起檢驗，他隨後列出5大爭議，包括雙城論壇違反議會預算決議支出、私自與廠商協議北流工程增加1.9億元、挪用教育基金還債，及帶頭濫用救命錢二備金舉辦台北城市博覽會、熊好券，還刻意將經費拆分迴避監督，被揭露後還笑稱依法迴避監督，顯然知法玩法。

王閔生揭露，柯文哲宣稱任內還債570億，事實上只還了42億，且只有第一任前三年還較多，第二任幾乎未額外編列還本預算，所謂還債也只是向市府所屬基金借錢，藉此取代新增債務，總計高達5次、共1052億元。

他提到，柯甚至將原本賸餘140億元的台北市地方教育發展基金搞到只剩12億元，目的是為使帳面好看，讓每年撥入基金的預算少於支出，製造減少市庫支出假象。八年來吃老本、美化數字，導致基金到了2023年僅賸餘12億元。柯文哲做足自己的面子，讓接棒的下一任市府苦為無米之炊，窮了下一代教育、苦了下一代的孩子。

曾柏瑜批評，新北市獲得全國第二高的前瞻經費，執行卻不如預期，如新北身為六都出生率最低的城市，少子化預算卻只執行5成；吳崢說，審計部指出，2022年新北債務高達2420億餘元，較前一年微幅增加，還被指出有124項缺失待改進，如侯競選時曾拋出「捷運蓋到哪，建設做到哪」，但捷運環狀線多數站點都還在招商。

卓冠廷指出，發展都市建設，錢要花得有效率、用在對的地方，而非像柯一樣五鬼搬運，侯更在拿前瞻補助款後，當成自己政績貼在臉書炫耀，此後又反過來問政府錢花在哪，這是失憶了嗎？今日就是要戳破侯友宜和柯文哲的「政治雙面人的假面具」，盼兩人不要製造數字欺騙人民，好好檢視自身財政紀律，別總批評中央的努力。