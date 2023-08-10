90年代香港女星邱淑貞曾紅極一時，和梅艷芳、劉嘉玲、張曼玉等人齊名「九龍女」，1999年嫁給富商沈嘉偉後便息影。近日，有網友挖出邱淑貞當年的婚紗照，驚覺妝髮、服裝等都很像金童玉女。

一名網友於臉書公開社團「舊相重溫」PO邱淑貞和沈嘉偉的中式婚紗照，只見兩名新人分別穿上龍鳳褂、長馬褂，塗著誇張的腮紅、紅唇，面無表情地看著鏡頭，原PO不禁虧「攝影大哥很不會拍照」，底下也一堆網友認同，驚嚇地留言：「化妝師可能之前是幫死人化妝的」、「真的好像紙紮人」、「以為是恐怖片海報」，甚至還有網友PO金童玉女的照片支援。

不過，也有網友翻出過往的雜誌報導，判斷邱淑貞和沈嘉偉當年應該是故意的，才會拍這張搞怪的中式婚紗照。

邱淑貞息影後，一舉一動依舊備受矚目，前陣子她與女兒到遊樂園遊玩，被發現身材略顯發福，挨批「虎背熊腰」，不過她6月跟仁波切、喇嘛和佛友們共進午餐，樸素的裝扮還是被誇星味滿滿。而她的21歲大女兒沈月繼承好基因，長相出眾，積極地經營IG，目前已有37萬粉絲，也是各大時尚活動的寵兒，更是多次登上雜誌封面。