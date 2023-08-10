《金融時報》援引消息人士報導，百度、抖音（TikTok）母公司字節跳動、騰訊和阿里巴巴已經向輝達訂購約10萬顆A800處理器，訂單價值達10億美元，排定於今年交貨。

這些中國網路巨頭另外向輝達採購價值40億美元的GPU，預計於2024年交貨。

輝達發言人不願對此報導多做說明，僅表示消費者網路公司與雲端服務公司每年都會在數據中心零組件上投資數十億美元，且通常會提前幾個月下單。

為了防堵中國半導體產業，拜登政府在去年10月發布一套力道與範圍空前的限制措施，同時砸下數百億美元補貼培植美國晶片產業。

為了遵守美國政府禁止最先進的A100和H100晶片出口中國的規定，輝達特意打造「閹割版」的A800和H800，以免錯失中國龐大的市場。雖然性能降低，但A800晶片仍可用於AI訓練。

報導指出，中國企業擔心美國政府最終可能連A800等降級版晶片都禁止出口，因此決定先大量搶進囤貨。

稍早前，美國總統拜登簽署行政命令，將禁止美國在中國的半導體和微電子、量子IT技術和某些AI系統等三大科技領域進行新的投資，並要求對中國其他科技領域的投資也需向政府通報。在這項投資禁令中，半導體顯然是首要之務，將鎖定開發晶片設計軟體和開發晶片製造設備的中國企業。