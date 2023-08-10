在亞洲與非洲地區，大白米飯對這群總數高達數十億的人來說極其重要。在東南亞以及非洲部分國家，大米占當地人總卡路里攝取量的60%，至於孟加拉等國，比重甚至來到70%。

全球食物價格最近普遍走揚，原因是受到極端天候頻傳以及俄烏大戰升級。泰國農作物受乾燥天氣影響，當地白米指數（Thai 5% Broken White Rice）本周已衝高至每噸648美元，今年3月甚至一度跌至475美元左右。

至於占全球貿易量40%的產米大國印度，因擔心自己民眾沒米可吃，已擴大限制出口總額。食物專家認為，米價一漲也帶動其它食物上漲，萬一各國都祭出出口禁令，最大的輸家還是那些沒錢的窮人。

未來6到12個月之間，米價每噸可能還會再漲100美元。2008年全球金融海嘯發生的那年，糧食也曾出現過危機。當時，主要生產國印度以及越南限制出口後，大米價格也應聲飆至每噸至少從1,000美元開始起跳。

世界上大部分的稻米，都是在亞洲地區種的以及食用，不過，亞洲農民正被熱浪與乾旱所困擾。全球第2大稻米出口國泰國，正鼓勵農民改種需水量較少的農作物。擔心旱災會來的印尼，主要以稻米為主的農地，已改種玉米與高麗菜。

亞洲經濟學家認為，要觀察聖嬰現象所引起的極端氣候，是否會讓農作物歉收，進而推升食物的通膨。還有是否會有更多保護主義出現，管制自己國家的糧食輸出。

以消費一籃子商品的組成來看，食物的比重較大，屬於新興市場體質的經濟體，應該受到食物漲價的衝擊較大。目前不少國家已管控價格，或給予補貼，所以跟15年前的2008年相比，食物漲幅尚未失控。