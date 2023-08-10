大陸籍抽砂船「華益9號」非法越界抽海砂300公噸，船長等10人被海巡當場查獲、帶回台灣法辦。一審陳姓陸籍船長謊稱出港就載運海砂「壓艙」，堅不認罪，遭判1年10月。上訴至高雄高分院，海巡打臉陳男，強調用海砂壓艙不符經濟效益，更有翻船危險，陳男才承認偷抽海砂，最後維持原判，可上訴。

該案為專屬經濟海域及大陸礁層法修法以來首例判決，陳男去年4月25日駕駛租用的「華益9號」、載運9名船員自大陸福建省出發，隔天清晨抵達澎湖七美嶼西南方「台灣灘」海域，非法抽取300噸海砂。海巡艦隊分署第四海巡隊及時發現，靠近該船準備攔查時，陳男竟指示船員立刻洩砂入海，還企圖蛇行逃避，最後仍被海巡人員登船逮捕，當場命令陳男將非法抽取的海砂回填原海域。

一審時「華益9號」9名船員坦承犯行，遭判1年、緩刑期間2年，唯獨陳男堅持船上的海砂是出港時就載運，為了用來「壓艙」，堅決否認偷抽海砂，依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法遭判1年10月。

陳男不服上訴，強調出港時為了壓艙，才刻意載運海砂。但海巡打臉陳男，強調要保持船體平衡的「自由液面效益」應該要用「壓艙水」，「華益9號」明明就具備抽取海水的水壓艙，若改用海砂壓艙反而增加油耗、拖慢船速，不符經濟效益，更有翻覆危險。

法官發現，陳男的採砂船是租用而來，但查無船主涉案的相關證據，原審判船隻沒收並不合理，因此撤銷原審沒收船隻的判決，改由行政機關另依行政法規處置。陳男部分，則維持原判，全案仍可上訴。

高雄高分院及大陸礁層法海巡