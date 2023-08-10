中國大型地產開發商碧桂園2筆6日到期的美元債息未能如期支付，財務困境引起關注。市場傳出，台灣至少2家民營銀行銷售碧桂園公司債給客戶，金管會證實並叮囑銀行落實消費者保護，將密切關注後續發展。

中國大型地產開發商碧桂園近日坦承尚未支付2筆已到期的美元債券利息，涉及金額達2250萬美元，雖2筆利息還在30天寬限期內，但作為中國房地產業巨頭之一，碧桂園債息跳票隱藏的財務流動性壓力引起外界高度注意。

國內金融市場傳出，有2家以上民營銀行有銷售碧桂園公司債，金管會向中央社證實，目前初步掌握國內有部分銀行銷售碧桂園債券給投資人，其中1家為大型民營銀行，銷售對象為理財客戶且金額不高。

針對近期碧桂園債息跳票、陷入階段流動性壓力，金管會已交代國內銀行落實消費者保護、個案進行客戶關懷，後續金管會將持續關注銀行客戶權益保障措施。

考量碧桂園債息跳票事件剛發生，金管會內部定調為密切觀察，暫時不會全面清查各銀行銷售情形，主要考量是監理機關一旦全面清查，銀行圈會掀起高度注意並有壓力，官員透露，若有風吹草動即出動，恐驚動金融機構及投資人，因此金管會現階段採取審慎態度。