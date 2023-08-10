詐騙集團黑吃黑，車手遇搶慘遭拖行數公尺頭手擦傷送醫。

新北市汐止警分局今（10）日凌晨獲報中興路有打架糾紛，警方到場僅有王姓少年在場，頭部及右肩有擦傷，少年稱遭2名不明男子下車毆打並強搶背包，他為了搶回背包，被汽車拖行數公尺才鬆手。警方調閱監視器追緝，在桃園市新屋區的汽車旅館逮捕涉案4名嫌犯，並起獲王姓少年背包，發現內有多張提款卡，研判是詐騙集團黑吃黑，現正擴大偵辦中。

警方表示，嫌犯19歲謝姓男子夥同18歲林姓男子及2名少年，今天凌晨1時許在汐止中興路攔下王姓少年，謝男與翁姓少年下車欲將王姓少年強拉上車，王少奮力抵抗，謝男遂搶走王少背包，王少企圖奪回背包，被拖行數公尺後才鬆手，造成頭部及右肩擦傷，送醫後已無大礙。

警方調閱監視器，發現謝嫌等人駕車國道1號往桃園方向逃逸，立即派員追緝至桃園市新屋一帶汽車旅館，凌晨3時許攻堅逮捕謝嫌等4人，並當場起獲被害人背包。

警方在少年背包內發現多張提款卡。（警方提供）

警方檢視背包內財物，發現有多張提款卡，研判是詐騙集團糾紛，目前朝殺人未遂、搶奪、詐欺罪嫌方向偵辦中。