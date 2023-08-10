安南區1小時下了6、70毫米雨量，一度積淹水。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲說明治水工程做了很多，但面對短延時強降雨，還是很頭疼。（曹婷婷攝）

台南市今天從清晨開始降下大雨，市長黃偉哲上午出席永康轉運站新建工程開工動土，面對暴雨來襲，他說，人為工程有極限，市府花了很多心力做治水工程，但碰到短延時強降雨還是很頭疼，今早安南區1小時下6、70毫米雨量一度造成積淹水，但十幾分鐘後就退了。

台南市受到西南風影響 ，今天清晨到目前都持續降下大雨，中央氣象局針對台南地區發布豪雨特報，台南市政府也已成立應變小組，跨局處持續掌握雨勢發展。水利局指出，截至9時50分，全市共計7處積淹水通報，其中安南區4處、東區1處（大同地下道）、永康區1處及仁德區1處受雨影響產生積淹水情事，另外，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。

黃偉哲今上午在大雨中出席永康轉運站新建工程動土典禮。他表示，希望老天的雨不要持續下，也不要下太大，以免對民眾生活造成更大不便，他強調，治水工程能做的盡量做，排水孔道也趕快清除避免堵塞，也希望在治水保護力之下，減少民眾蒙受積淹水的痛苦。

據統計，截至今日上午10時整，最大3小時雨量為安南區102毫米(達短時豪雨等級)、七股區76.5毫米，最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米，最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米、次為安南區及七股區16毫米；目前計有安平站、海東D站、青鯤鯓站等25座抽水站起抽，抽水量近95萬噸。