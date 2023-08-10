●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至8月4日止當周，美國30年期平均抵押貸款利率為7.09%，較前一周上揚16個基點，並創下去年11月以來最高和2001年以來次高記錄。此外，美國上周抵押貸款申請指數下滑3.1%。MBA高層表示，惠譽調降美國主權信評帶動公債殖利率升高，進而推升抵押貸款利率。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加585.1萬桶，遠超出市場預期的增加56.7萬桶。上周汽油庫存減少266.1萬桶，遠超出市場預期的減少8000桶。餾分油庫存減少170.6萬桶，市場預期為增加6000桶。上周美國原油進口量增加293.7萬桶/日。煉廠產能利用率上升1.1個百分點。

●觀望即將出爐的美國7月CPI通膨數據，周三美元指數尾盤微跌0.04%，報102.46。紐約9月期金跌0.46%，收在每盎司1921.9美元。

●市場聚焦沙烏地阿拉伯減產和美國汽油庫存意外大減等利多題材，周三紐約期油收漲1.48美元或1.78%，報每桶84.4美元，再創去年11月以來新高。倫敦布蘭特期油收漲1.38美元或1.6%，報每桶87.55美元，盤中一度站上87.65美元，刷新8個月高點。

●根據路透社調查，受訪經濟學家預估美國7月CPI將從6月份的年漲3%小升至年漲3.3%，但排除能源與食品價格的核心通膨率估將維持不變，仍為年漲4.8%。