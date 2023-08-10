為鼓勵企業繼續聘用高齡勞工，勞動部訂定「繼續僱用補助」，原本要求要繼續僱用滿65以上受僱者達30％、6個月以上及薪資不得低於原有薪資，但部分行業別難達成，因此勞動部預告只要特定行業及繼續僱用比率者，可免達30％，初步鎖定製造業、批發及零售業及營造業等，只要繼續僱用高齡勞工，可領取最高25萬8000元的繼續僱用獎勵。

勞動部表示，鑑於國內行業面臨缺工衝擊，政策宜鼓勵特定行業持續留用高齡者充實人力；另配合國家政策發展需要，應鼓勵屆齡高齡者投入較多行業持續留用，因此另行公告行業繼續僱用比率，以鼓勵事業單位繼續僱用高齡者。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組組長施淑惠表示，由於目前中高齡勞工就業人數以製造業、批發及零售業與營造業居多，盼鼓勵留用高齡人才，因此初步鎖定3行業免達30％門檻。

至於外界詬病繼續僱用奬勵集中在如清潔、保全等原本就樂於聘僱高齡者行業，難鼓勵其他行業僱用高齡者，有資源浪費的疑慮，施淑惠說，將比照訓練計畫訂定各家公司請領補助上限，讓資源做妥適分配。