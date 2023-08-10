中央氣象局針對南部發布豪雨、大雨特報，台南市及高雄市有局部大雨或豪雨，嘉義、屏東及澎湖有局部大雨發生機率。大雷雨轟炸台南及高雄，氣象局發出防災告警；經濟部水利署也針對高雄湖內區、茄萣區及台南安平區、安南區、南區、仁德區、七股區發布淹水警戒。台南多處淹水，網友湧入台南市長黃偉哲臉書喊話，「應該讓家裡會積水的提早下班下課回家」、「這雨下得比颱風天還誇張，下午不停班停課？」

黃偉哲今天上午在臉書發文指出，氣象局針對台南地區發布豪雨特報，市府已成立應變小組，跨局處持續掌握雨勢發展。截至今上午10點，最大3小時雨量為安南區102毫米、七股區76.5毫米；最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米；最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米、次為安南區及七股區16毫米。

台南已多處傳出淹水災情，許多網友紛紛留言「覺得應該讓家裡會積水的提早下班下課回家」、「西港大橋往麻豆的堤防，每台車都像在衝浪」、「來個豪雨假吧」、「這雨下得比颱風天還誇張，下午不停班停課嗎」、「都快游泳去上班了」、「今天應該是要豪雨假了吧」。也有民眾表示，「我不必等政府宣布豪雨假，用特休假給自己放假囉！」