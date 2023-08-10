學生濫用大麻狀況日趨嚴重。教育部統計，占比從11.5%上升至12.1%。法務部表示，引誘他人施用大麻，最高可處7年有期徒刑；且無論犯罪地在境內或境外，司法機關均得以追究。

法務部表示，按毒品危害防制條例第7條第2項規定「引誘他人施用第二級毒品者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」

另，法務部指出，大麻為我國列管第二級毒品，民眾若在網路上教導他人施用大麻，或是散布「大麻無害論」而引誘他人施用大麻，可能構成引誘他人施用第二級毒品罪。若引誘未成年人施用大麻，依同條例第9條第1項規定，更加重其刑至二分之一。

法務部也強調，引誘他人施用大麻，均為我國刑法效力所及範圍，故無論在我國境內或境外，且謠傳「大麻無害論」而引誘他人施用大麻者，我國對於此等行為均得以追訴究辦。

法務部表示，為壓制大麻持續擴散，檢察機關已將查緝大麻列為安居緝毒專案之重點工作，務求查緝大麻供應源頭、挖掘施用大麻黑數，以維護國人健康。

法務部重申，毒品犯罪屬重罪，並將全力進行掃蕩，如有以身試法者，必依法從嚴從速偵辦。

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