台東縣警察局將於於9月1日0時起針對省道台11線小馬段實施區間測速。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局將於於9月1日0時起針對省道台11線小馬段實施區間測速。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

省道台11線是台東連接花蓮主要道路之一，其中126至131公里，成功鎮至東河鄕北東河路段，近4年發生8死、107傷交通事故。台東縣警察局日前宣導「小馬段區間測速」，然而宣導期間仍有6件車速破百、甚至有1件飆破122公里，交通隊長劉正達提醒9月1日將正式實施。

台11線小馬段沿線彎道多且部分路段平直，為易違規超速肇事路段，雖已設有固定式測速照相，但駕駛人常有行經測速點減速行駛通過後再加速情形，交通事故仍頻傳。

縣警局經多次會勘及研議確有強化該路段速度管理必要，爭取經費建置「台11線小馬段」區間測速科技執法設備，已完成功能測試並檢驗合格，將於9月1日0時起正式執法。區間測速範圍為台11線130.8至126.1公里南北方向，全長4.7公里，路段限速每小時50公里，凡行經該區段平均速率低於5分37秒即屬超速違規。

劉正達表示，自今年5月起已透過各式管道加強宣導，籲請駕駛人養成習慣遵守速限規定行駛，統計測試期間，區間偵測範圍內6月超速違規車輛計9萬3949輛，平均每日3131件，7月雖已大幅下降，仍有5萬4647輛，每日約有1762件超速情形，且曾測得最高行駛平均速度高逹122公里嚴重違規情形，期盼執法後交通事故件數能隨著超速違規的改善而下降。

交通隊呼籲，宣導期過後警方將啟用區間測速科技執法，超速違規者，將依道路交通管理處罰條例第40條或第43條規定處罰，罰鍰1200元起跳，另危險駕駛（含嚴重超速），罰款上限已提升至3萬6000元，請駕駛人平時即應遵守道路速限，避免危險又讓荷包失血。