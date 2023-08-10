為了讓青年對於未來職涯有更具體的想法，能更快的進入職場，高雄市政府青年局與1111人力銀行合作建置「雄青職造所」職缺平台，除線上媒合面談會外，也規劃一系列職涯達人講座。8/11起將陸續辦理3場線上就業媒合會，並於8月19日邀請知名作家謝哲青、暢銷漫畫家謝東霖擔任一日職涯達人接力開講，傳授創作者如何從不穩定邁向高人氣的心法秘訣。

高雄市青年局局長張以理表示，近年因疫情關係，求職者線上視訊面試成為一種新趨勢，青年局與1111人力銀行合作建置「雄青職造所」職缺平台，透過專區的建置，集結曝光高雄更多在地職缺，讓求職者便於線上投遞履歷，並與企業進行線上面談，雙方能夠以更有效率的方式安排面試，並不受地域限制。

雄青職造所科技類線上就業媒合會提供上百個知名企業科技相關工作。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「雄青職造所」將於今年8至10月陸續辦理三場線上就業媒合會，8/11首先登場的是科技類職缺，由九乘九文具、台固媒體、巨匠教育、宇數科技、俐準企業、恩斯瑪科技、晉欣食品、神通資訊科技、譽盛科技、隆瑒等高雄10家在地知名企業，為求職青年提供上百個科技相關工作機會，歡迎有興趣的青年可先至「雄青職造所」活動官網，選擇欲面談的企業與職缺，線上投遞履歷，通過審核者將由專人邀約進行線上面談。

高市青年局也為青年學子提供各面向職涯探索、講座課程，讓青年儘早規劃自己的生涯藍圖，充實工作知能，於8月19日下午2點至5點於國立科學工藝博物館北館辦理職涯達人講座，以「把創作當創業 找到人生心力量」為題，邀請暢銷作家、知名節目主持人謝哲青與《神明便利商店》超人氣漫畫家謝東霖於當天接力演講。

青年局職涯達人講座特邀高人氣創作家謝哲青、謝東霖現身開講。（圖片來源：高雄市青年局提供）

謝哲青有作家、節目主持人、策展人等多重身分，行遍五大洲，旅行過103個國家，還被網友封為「行走的百科全書」，他透過一場場旅行與職涯境遇，找到生命意義與前進動力，當天將與青年朋友分享他自身經歷，如何從茫茫職海中找到人生「心」力量。

接著由暢銷漫畫家謝東霖接力演講，謝東霖創作的《神明便利商店》曾創下首日首刷完售、3 週緊急4刷等熱銷紀錄，他認為在臺灣，漫畫創作是一條不太穩定的路，但他憑藉著對畫畫的熱情，以及開發多元收入管道，還是從兼職插畫到成為專職漫畫家，他珍惜每一段經歷所帶來的成長，也分享他如何從不穩定到超人氣，成功打造個人品牌與實踐夢想的不二心法。

講座當天謝哲青與謝東霖也將與與青年交流互動，有興趣的青年朋友可以上「雄青職造所」平台內點選「職涯充電站」報名，還有機會獲得作者親筆簽名著作。

謝哲青分享人生經歷，期許大家都能找到人生中的心力量。（圖片來源：高雄市青年局提供）