為了讓青年對於未來職涯有更具體的想法，能更快的進入職場，高雄市政府青年局與1111人力銀行合作建置「雄青職造所」職缺平台，除線上媒合面談會外，也規劃一系列職涯達人講座。8/11起將陸續辦理3場線上就業媒合會，並於8月19日邀請知名作家謝哲青、暢銷漫畫家謝東霖擔任一日職涯達人接力開講，傳授創作者如何從不穩定邁向高人氣的心法秘訣。
高雄市青年局局長張以理表示，近年因疫情關係，求職者線上視訊面試成為一種新趨勢，青年局與1111人力銀行合作建置「雄青職造所」職缺平台，透過專區的建置，集結曝光高雄更多在地職缺，讓求職者便於線上投遞履歷，並與企業進行線上面談，雙方能夠以更有效率的方式安排面試，並不受地域限制。
「雄青職造所」將於今年8至10月陸續辦理三場線上就業媒合會，8/11首先登場的是科技類職缺，由九乘九文具、台固媒體、巨匠教育、宇數科技、俐準企業、恩斯瑪科技、晉欣食品、神通資訊科技、譽盛科技、隆瑒等高雄10家在地知名企業，為求職青年提供上百個科技相關工作機會，歡迎有興趣的青年可先至「雄青職造所」活動官網，選擇欲面談的企業與職缺，線上投遞履歷，通過審核者將由專人邀約進行線上面談。
高市青年局也為青年學子提供各面向職涯探索、講座課程，讓青年儘早規劃自己的生涯藍圖，充實工作知能，於8月19日下午2點至5點於國立科學工藝博物館北館辦理職涯達人講座，以「把創作當創業 找到人生心力量」為題，邀請暢銷作家、知名節目主持人謝哲青與《神明便利商店》超人氣漫畫家謝東霖於當天接力演講。
謝哲青有作家、節目主持人、策展人等多重身分，行遍五大洲，旅行過103個國家，還被網友封為「行走的百科全書」，他透過一場場旅行與職涯境遇，找到生命意義與前進動力，當天將與青年朋友分享他自身經歷，如何從茫茫職海中找到人生「心」力量。
接著由暢銷漫畫家謝東霖接力演講，謝東霖創作的《神明便利商店》曾創下首日首刷完售、3 週緊急4刷等熱銷紀錄，他認為在臺灣，漫畫創作是一條不太穩定的路，但他憑藉著對畫畫的熱情，以及開發多元收入管道，還是從兼職插畫到成為專職漫畫家，他珍惜每一段經歷所帶來的成長，也分享他如何從不穩定到超人氣，成功打造個人品牌與實踐夢想的不二心法。
講座當天謝哲青與謝東霖也將與與青年交流互動，有興趣的青年朋友可以上「雄青職造所」平台內點選「職涯充電站」報名，還有機會獲得作者親筆簽名著作。
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