淨零排放為全球的發展趨勢，品牌商均朝此方向訂定減碳目標，紡織所與ESPON共同合作擴展紡織數位噴印在不同多元素材上印製，相較於傳統印染最多可省下40％的用水量、50％的用電，並降低95％的汙染，使業者更快速高效率開發產品、節省製造成本，並對環境友善，以推動國內紡織數位低碳轉型，建構國內紡織業在全球環保永續競爭力。

紡織所與愛普生今舉辦「噴印創新研發中心成果展」，除分享6月份於西班牙舉辦全球最大的國際紡織服裝技術展覽會(ITMA)的數位轉型發展趨勢外，並介紹數位噴印如何結合AI，快速棈準開發產品與低碳議題，以供業者投入數位永續轉型之決策參考。紡織所噴印創新研發中心除建置專業噴印設備，也培育噴印技術研發與設計人才，應用ESPON ML-8000開發多元化的紡織品，將該場域打造成「紡織噴印美術館」並於8月10日首次對外開放參觀，展示噴印家飾用紡織品，包括無框畫、窗簾、裝置藝術，到沙發、枕頭套及餐桌桌巾、餐墊、圍裙等。此外，也將展示噴印結合AI系統，快速打版開發的牛仔褲，呈現噴印快速精準客製化生產與成衣製作的無限商機。

為能讓業者更了解噴印節能減碳效益，該中心也展示紡織各製程所需耗能比例及傳統網版印花與數位噴印在碳排放、用水量、用電量製作時間等差異，如:傳統網版印花從製版到成品運送需45天、傳統凹版紙印花則需耗費14天，噴墨印花為低碳印製，無需經蒸煮與水洗等步驟，僅需5至7天即可完成，可縮短製程與節省成本。