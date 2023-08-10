國民黨總統參選人侯友宜昨發表能源政見，以「無煤台灣」對決民進黨「非核家園」，規畫以核能輔助再生能源，預計2030年核能配比提高至12％，2040年停止燃煤發電，2050年達成「淨零台灣」。對此，民進黨發言人卓冠廷10日批評這是零分考券；新北市立委參選人吳崢也質疑核廢料處理對策，嗆侯「好了傷疤忘了痛」。

民進黨發言人卓冠廷上午率台北市議員兼立委參選人王閔生、前新北市議員兼立委參選人曾柏瑜及新北市立委參選人吳崢，舉行「柯侯財政假面具」記者會。

針對侯友宜提出擁核主張，吳崢批評，侯2016年主張核一、核二廠應按時除役，任內還卡核廢料乾式儲存場興建，甚至說過核廢料是新北市的痛，如今卻改口說要延役，甚至提出核四重啟，簡直是「好了傷疤忘了痛」，遺忘核廢料仍存放於新北市，而侯主張未來要蓋最終處置場，藍營14個執政縣市有誰願意接受？

吳崢質疑，侯主學歐洲挖岩層掩埋核廢料，但台灣地質條件不比歐洲，位置更在環太平洋地震帶，根據國外研究，深埋的區域必須擁有10億年以上的穩定地層條件，但台灣根本不符合，顯見侯友宜完全是在講幹話，遺忘新北市民心裡的痛，非常不負責任，令他感到非常憤怒，應該要被全國人民唾棄。

卓冠廷指出，侯友宜的能源政策是張零分考券，遲交4個月不僅不及格，還可以說是零分，且「擔任新北市長的侯友宜在打臉當總統候選人的侯友宜」。

他表示，兩點能總結侯的能源政策，其一是將核電比例從8％拉高2050年的18％，大幅提升2倍，第二，沒告訴民眾核廢料最終處置場要設在哪，若選址困難，核廢料將永遠留在新北市，苦得還是新北市民，在地居民不會接受。