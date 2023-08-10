有關新北市某30多歲女姓感染俗稱「食腦變形蟲」的阿米巴腦膜腦炎死亡的案例，新北市衛生局表示，昨（9）日接獲中央通報，該案例發病前曾前往轄內某親水設施營業場所，因此昨日隨即會同中央前往進行採檢，後續由中央帶回檢驗，並要求業者預防性停業及進行環境清消。

疾管署指出，該名女性發病前曾2度前往室內親水設施遊憩，上月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，接續有發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

由於該案例近期並無國外旅遊史，且福氏內格里阿米巴原蟲是生活在水域的寄生蟲，因此先從感染者前往的水域進行調查，而該女子發病前曾2度前往新北市某親水設施營業場所，新北衛生局及中央單位昨日便前往進行環境檢體與水質檢體的採驗。

新北衛生局表示，昨日採檢的檢體已由中央帶回，後續報告將由中央公布。新北則依依傳染病防治法規定，要求業者預防性停業及進行環境清消，待業者完成清消後，將再度前往稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。