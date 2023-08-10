言承旭近年把演藝重心轉往大陸，近期和登上戀愛實境節目《心動的信號》第6季，和楊丞琳、何超蓮等人一起主持，言承旭看到素人嘉賓出現糾結，不禁說出深藏多年的心結，透露小時候經歷父母分開，覺得自己沒有被需要，他哽咽說：「我媽媽說，其實當時我是被不要的」。

言承旭看到素人嘉賓出現糾結，自己也感同身受，主動提到他從小在單親家庭長大，「不太能夠覺得自己那麼好，或者能夠把愛表達出來的時候，其實很容易胡思亂想」，甚至覺得自己不被需要，「我媽媽說，其實當時我是被不要的，那在我長大的過程裡面...你說我怎麼會變強大」。

言承旭說，如果他之後可以走到婚姻，不想讓自己的小孩經歷他童年的遭遇，說到一半還難過說不下去，一旁的杜海濤輕拍他安慰：「我覺得要是不舒服，就讓眼淚流下來，因為不讓眼淚流下來，這件事情更痛苦。」才讓言承旭破涕為笑。

但影片卻被陸網瘋傳成「言承旭小時候被媽媽拋棄」，其實言承旭是由媽媽獨自撫養長大，從小家中經濟狀況不好，常看到媽媽不放棄任何一個工作機會，促使言承旭節省、惜物的性格，他感激媽媽辛苦，踏入演藝圈後，買下豪宅給媽媽住，母子感情非常緊密。