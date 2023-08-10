國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北衛生局今天表示，相關親水業者已暫停營業。業者表示，將全館清潔消毒；教練們人心惶惶，不過一早開會安撫並確認員工都健康。

衛生福利部疾病管制署9日表示，國內發生俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，北部地區30多歲女姓7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。

新北市政府衛生局今天表示，已會同衛福部疾管署前往採集環境與水樣檢體，由中央疾管署帶回檢體檢驗，將釐清感染源。另已依傳染病防治法要求業者「預防性停業」與清消，今天確認業者屬於暫停營業狀態。

業者接受中央社記者電訪表示，「已經請專業消毒公司處理，將停業兩天全館消毒，包括所有的親水設施與周邊環境。」

業者說，其他教練、學員每天都來，且每天投氯，不瞭解為何發生這種情況。清查發病的消費者是在7月21日到館內從事親水遊憩，也不知為何個案會發病。

全天都在泳池裡的教練獲悉後更是擔心，業者說，一早開會已安撫教練情緒，並確認員工都健康。推算時間，目前已過了潛伏期，現在員工、教練身體都健康。

業者說，「預防性的停業」並非認定親水設施有問題，檢驗結果將由衛生單位公布。歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的2年多疫情衝擊，休閒人數不多，已經慘賠。今年好不容易疫情趨緩，暑假來客回流，未料卻又逢此病例也很無奈。（編輯：陳清芳）1120810