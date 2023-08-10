元山表示，自2022下半年起，持續並積極尋求車用晶片長期穩定供應方案，並於今年第二季起開始發酵挹注營收，使7月單月合併營收較去年同期成長2.45％，為3.12億元，將回歸正常營收表現，累計前7月營收為21.27億元，年減幅度可望逐步收斂，就今年上半年各產品別的營收占比言之，汽車電子占40％、高階運算系統32％、生活科技系統24％及工業設備與其他4％，元山指出，受惠於車用晶片供貨穩定，以及電動車市場規模持續發展，推估汽車電子的營收占比繼上半年站穩四成大關後，下半年占比有望再向上挺進。 根據中國乘聯會於月初發布新能源乘用車預估數據指出，綜合預估7月新能源乘用車廠商批發銷量75萬輛，年增34％，今年以來累計批發430萬輛、年增42％，保持增長態勢；而歐盟與北美市場則持續往節能減碳、永續發展目標推進，其中歐盟最新統計數字指出，6月歐洲純電動車市占率從10.7％上升至15.1％，首次超越柴油車，元山長期與各大國際一線車廠維持長期且穩定供貨與合作開發關係，電動車市場規模的發展，元山可望直接受惠。

在生產基地佈局方面，高雄仁武產業園區將於2025年如期完工，規劃作為營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，包括台南官田廠，台灣總產規模可望上看120～150萬，而中國東莞與塔崗兩廠則將依訂單需求擴增產能，未來營運規模成長可期。