抽股票賺紅包的機會又來了！材料-KY辦理現金增資，今（10日）起公開申購，若投資人參與並中籤，可望大賺30萬元超級大紅包，但抽籤門檻不低，要先準備53萬現金才有資格，報酬率逾6成。台股近期回檔下殺，散戶賺錢不容易，不妨參與材料現增抽籤，來試試手氣。

絲束暨醋片廠材料-KY為改善財務結構及充實營運資金，辦理4千萬元現金增資，共發行新股4千張，公開申購340張，承銷價為531元，9日收盤價833元，若抽中一張可望30萬元價差，報酬率高達63％，但今（10日）盤中股價下殺逾8%，暫報763元，進帳金額縮小到23萬元。

材料-KY申購時間為8月10日至8月14日，抽籤日8月16日，匯入集保日8月24日。

受惠絲束和醋片需求持續強勁，材料-KY的7月營收9.22億元，月增10.02％，年成長147.42％，續創上市來新高。前七月營收48.49億元，已超越去年全年營收42.69億元，年增118.77％。

此外，宏碩系統初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購價格為100元，若以9日收盤價154.5元計算，抽中一張有望現賺5.45萬元。公開申購期間同樣為8月10日到8月14日，8月16日公開抽籤、8月22日掛牌。