台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神繼和元老隊員布銳克曼、庫薩斯續約後，10日在宣佈簽下前伊朗國家隊中鋒，213公分禁區大將艾倫（Aaron Geramipoor），新球季艾倫將與庫薩斯組成雙塔，守護海神隊禁區。

來自英國，歸化伊朗籍的艾倫，在2020年東京奧運曾代表伊朗國家隊出賽，擁有西班牙、伊朗、克羅埃西亞、阿根廷等多國聯賽經驗，前兩季效力於T1台中太陽隊，上季出賽15場平均每場貢獻15.3分、7籃板，這次加盟港都勁旅，艾倫：「我已迫不及待將天賦帶到南方，與隊友並肩作戰。我們將會朝季後賽努力，追逐另一座冠軍金盃。」

艾倫目前持續加強籃球技巧與重訓，為開季做準備，他感謝海神執行長李偉誠展開雙臂，給他機會披上海神戰袍，「海神是支冠軍等級球隊，對比賽充滿拚勁與熱情，總教練喬伊斯執教經歷與功力遠勝過許多我配合過的教練。我很興奮且期待與庫薩斯、布銳克曼、胡瓏貿及所有本土球員攜手合作。」

海神隊指出，艾倫進攻手段多元，處理球經驗純熟，打法團隊且不居功，攻守兩端都能為球隊做出貢獻，在2021-22賽季總冠軍賽與胡瓏貿浴血奮戰，拚搏意識更讓不少球迷留下深刻印象。

海神隊總教練喬伊斯說，艾倫兼備優異身材條件及跑動能力，他與庫薩斯配合能鞏固禁區優勢，「他具有高球商，能跳投也能在內線強攻，兩年前的總冠軍賽我們就領教過。他的策應能力對海神的後衛群如布銳克曼、于煥亞都有所助益，相信有他的加盟，海神能再度挑戰金盃。」