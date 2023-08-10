樂天啦啦隊女神林襄近日傳出緋聞，對象是小4歲的樂天桃猿球員馬傑森，還被拍到回到女方香閨過夜，引起大批網友心碎，不過兩人的戀情似乎早洩端倪，網友發現1個亮點，笑稱：「林襄其實蠻誠實的。」

一名網友在Dcard以「林襄其實蠻誠實的」為題發文，放上去年的啦啦隊應援圖鑑，只見林襄穿著啦啦隊制服，對鏡頭露出甜笑，一旁的資訊欄寫上「最喜歡的球員：馬傑森」。貼文發出後，有網友再翻今年的啦啦隊應援圖鑑，結果發現林襄將「最喜歡的球員」改成了王溢正。

有網友推測「今年改掉可能是避嫌吧，畢竟去年就有在傳了」，其他人也紛紛留言表示：「現在可以不用避了，再改回來吧」、「能跟自己喜歡的球員交往真的是很羨慕」、「林襄真的蠻誠實的XD超好笑」、「竟然可以和自己喜歡的球員交往真幸運」。

事實上，啦啦隊有不成文的「禁愛令」，外界分析球團可能會讓林襄退出啦啦隊，並將馬傑森交易到別隊。林襄經紀人表示，對於藝人隱私不予回應，樂天球團則回應，林襄工作一切正常，她今晚也將如期上場應援，歡迎球迷來球場替球隊加油。

稍早，林襄出席《戀愛上線中》開播記者會，被問到2人交往多久？林襄表示，「希望大家可以給我一些時間和空間。」