民眾黨進入陷入物化女性及空姐舞團爭議，連政論節目主持人謝震武昨（9）日都難得對民眾黨楊寶楨說重話，引起網友討論，不過就有人透露，其實柯粉群組早就認為謝的立場偏綠，反串酸「難怪現在瘋狂攻擊寶寶跟致函，所以一切都得到解答了，謝律師是wingman」。

楊寶楨昨日在政論節目《新聞面對面》表示，要跳什麼舞跟穿什麼衣服都是舞團自己的決定，無法理解各界為何要針對舞團，「我覺得這件事情真的是有點被連結在一起，完全就是兩件事情」；不過謝震武則說，他在節目中公開說過無數次，政治人物講話應該是要講給所有老百姓聽，相關說法能不能被接受，也要受所有老百姓公評，否則民眾黨2024總統參選人柯文哲近日的負面度為何這麼高？

謝震武難得說重話，瞬間引起網友熱議，不過有PTT鄉民就在政黑板公布一張「黃珊珊應援團」的LINE截圖，透露早在民眾黨2024總統參選人柯文哲爆發演唱會keyboard事件時，柯粉群組就認為謝立場偏綠，笑說「難怪現在瘋狂攻擊寶寶跟致函，所以一切都得到解答了，謝律師是wingman」。

其他網友看完後也狂酸「笑死，最好把他也打成側翼啦」、「謝震武是綠的，那把KMT也塗成綠色算了」、「怎麼突然間全世界都變綠了」、「只要質疑CF的都是塔綠班」、「說節目立場偏綠？根本沒在看吧」。