新竹市成德高中校車日前流標，並近日重啟招標，但市議員劉崇顯指出，成德高中重新招標的金額較上回增加7.7％，但學校近期開放報名搭乘校車，以竹東線為例，車資漲幅竟高達45％，認為未決標就漲價，家長恐吃不消。市府表示，為確保學生開學有校車搭，成德高中校車依里程計價不減班、不停開。

劉崇顯說，成德高中校車在上次流標之後，目前以709萬4100元重新上網招標，相較去學年度的決標金額658萬3852元，增加約51萬元， 漲幅約7.7％，但近期接到不少家長陳情，目前學校已開放報名新學期搭乘校車，但車資相較去年大幅增加。

劉崇顯說，以竹東線為例，從東區學生最遠站點的「全富車行」搭乘，111學年度下學期車資為9504元（實際39人報名），112學年度上學期車資估算約為1萬8000元（預估30人報名），若以前一學期的39人估算則約為1萬3846元，漲幅高達45％。

劉崇顯說，如此漲幅讓家長們大喊吃不消，更令人疑惑的是，目前成德校車尚未決標，8月14日才截止投標，且以與去年標案相比增加不到10％的金額招標，也疑惑為何到家長端負擔的車資卻上漲超過4成以上。

對此，市府說明，校方第1次招標時以往年的價格公開招標且多次訪價，暫時無任何廠商投標，歷經數次流標後，校方採納專業評估之意見，依各站點里程數調整112學年度學生專車票價，在市場機制與合理價格間取得平衡，使校車「不減班、不停開」。

教育處也說明，新竹市各校交通車皆由學校自辦，招標金額採「預估值」的計算，後續視學生搭乘人數來決定路線是否開設，並依實際搭乘情形結算金額。

而成德高中為使該校學生安心就學，並確保所有路線不受搭乘人數影響，導致校車減班或停開，今年度調整過往區段計價方式，改採各站點里程數計價，雖部分路線站點略調漲，但也有部分路線站點因此調降專車票價。

教育處表示，目前成德高中尚在調查通學專車的學生實際搭乘人數，如8月底統計各路線學生搭乘人數有增加，價格也將隨市場機制合理調降，這是在大環境不佳又「司機荒」的情況下，為了確保學生有選擇搭乘校車的權益，尋找出目前最適當之解決方案。