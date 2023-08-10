美國卡特政府助理國務卿、柯林頓政府助理國防部長、「軟實力」概念提出者、前哈佛大學肯尼迪學院院長約瑟夫．奈（Joseph S. Nye Jr.）。（觀察者網）

美國對中國大陸持續展開高科技封鎖，有人形容為經濟新冷戰，此外，在台灣問題、俄烏戰爭以及「一帶一路」等議題，美國都和中國大陸針鋒相對，現階段中美關係已陷入冰點。未來中美關係將如何發展？美國卡特政府助理國務卿、柯林頓政府助理國防部長、「軟實力」概念提出者、前哈佛大學肯尼迪學院院長約瑟夫．奈（Joseph S. Nye Jr.）接受《觀察者網》專訪時，倡導中美競爭性合作，並提醒中美兩國要在核控方面展開合作，避免滑向戰爭，也建議兩國擴大多層次交流以避免妖魔化對方。

美國不支持「台獨」，但會繼續對台軍售

台灣問題將如何影響中美緊張關係？兩國之間的一場熱戰是不可避免的嗎？如果可以避免，中美關係未來將如何發展？

約瑟夫．奈樂觀認為，熱戰不是不可避免的。華盛頓和北京一直在非常努力地確保熱戰永遠不會發生，「美國並沒有對中國施加生存威脅，中國太大了，任何國家都無法入侵中國，也無法對中國的國內政治施加影響。美國也是如此，中國不可能入侵美國，也不可能改變美國的國內政治。所以從這個意義上來說，除非我們鑄下大錯陷入戰爭，否則我們不會對彼此構成生存威脅。」

奈表示，無論最終誰贏，一場大規模的戰爭對中、美兩國來說都是毀滅性的，同時也會對世界經濟造成毀滅性影響。台灣的確是一個因誤判引發戰爭的潛在觸發點，台灣問題可能導致戰爭爆發。

「但我認為重要的是，不要忘記拜登總統繼承了尼克森總統在1972年採取的立場」，奈強調，「美國政府堅持這一立場已經50年了，美國不支持台灣獨立，而且我們認為和平處理台海關係是非常重要的。因此，從這個意義上說，美國的政策並沒有改變。我認為堅持這一立場非常重要，拜登也談過這個問題，他說美國政府的對台政策並沒有改變。」

至於美國對台軍售問題，奈表示，這要追溯到上世紀70年代末和80年代初雷根總統時期，美國這樣做是為了確保台灣擁有足夠的自衛力量，而不是誘使台灣動武使用非和平方式解決台海問題。

奈認為，在這方面，美國與台灣之間的軍售關係還會繼續存在下去，而且也應該繼續存在下去。至於支持「台獨」，這是錯誤的，也是不應該發生的。美、中自1972年就已經達成一致，美國堅持「一個中國」原則。

妖魔化競爭對手是一個巨大錯誤

一位在亞利桑那州立大學任教的華人教授吳旭多年前曾經提出，中美之間的認知赤字對中美長期關係的影響要超過貿易赤字。簡單說就是中國大陸人對美國的瞭解要多於美國人對中國大陸的瞭解。這種認知赤字過去幾年好像擴大了，因為妖魔化中國大陸在美國和西方已經成為一種政治正確。

奈直言，「妖魔化競爭對手是一個巨大的錯誤，因為這意味著面對對手時，你的頭腦並不清楚，你不知道什麼時候該競爭，不知道該如何競爭，也不知道什麼時候可以合作。所以我一直反對這種做法。」

奈表示，他鼓勵美中兩國多開展人際交往，無論是習近平主席和拜登總統這種最高級別的接觸，還是美國國務卿與中國大陸同行之間的接觸，或者是兩國官員之間的日常接觸，以及更低層級的兩國學生的交換等民間交流，都應該多多益善。

奈坦言，瞭解美國優勢和弱點的中國大陸人要多於瞭解中國大陸的美國人，這種認知赤字的確存在。而且由於新冠疫情這種認知赤字擴大了，疫情是一個非常嚴重的外部影響，對美、中兩國之間的合作造成了嚴重干擾。在後疫情時代，希望兩國中低層級的人員雙向交流能夠越來越多，民間交流不僅可以避免妖魔化的問題，也有利於雙方在應該合作的領域展開合作。

中美大國競爭還會持續十年左右

最近幾年中美關係日漸緊張，面臨脫軌風險。奈認為，以大國競爭為主要特徵可能還會持續十年左右。

奈表示，大家可以從歷史角度來看待美中兩國之間的關係。一共經歷了三個為期20年的周期。美、中兩國在20世紀50年代實際上是處於戰爭狀態的。20世紀70年代，尼克森與毛澤東會晤之後，美、中基本上是一種合作關係，雙方共同對抗蘇聯。從1990年代到本世紀初的十年，美、中之間的接觸主要集中在經濟領域。

「此後一直到今天，我們開始了第四個周期，第四個周期的主題是大國競爭」，奈表示，「看一下前三個周期就知道，以大國競爭為主要特徵的第四周期可能還會持續十年左右。」

奈指出，大國競爭並不一定是零和博弈。美中兩國在一些領域是有共同利益的，維護全球經濟健康、保持金融穩定就是一個很好的例子。當然還有一些非常重要的領域，如應對氣候變化、抗擊大流行病以及防止核擴散等。

奈表示，即使在大國競爭時期，美中仍有許多領域是需要合作的，「這就是我把美中關係稱為合作性競爭關係的原因。我們必須面對競爭存在的事實，但這並不應該妨礙我們展開合作。」