近來有政治人物向臉書地方社團洽談合作事宜。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

隨著總統大選日漸火熱，各方勢力也將觸角伸向社群社團，擁有2.3萬成員的臉書社團「彰化人交流讚」驚傳遭「滅團」，團名更改成支持特定候選人，該社團版主今天雖出面否認遭收買，但其他社團的的版主表示，近來確實頻有政治人物接洽合作，「是新商機」。

「彰化人交流讚」林姓版主貼出聲明表示，社團改名相關作業仍在進行中，具體公告會盡速向社團網友說明。至於這次社團改名的動機，是出自於他對中華民國的未來感到十分憂心，他長期關注網路媒體，將社團改名轉型，想為台灣民眾提供一個免受網軍攻擊霸凌的空間。

「彰化人交流讚」染上政治味，團名一夕更改的消息傳開後，不但該社團裡部分成員有意見，同時也在各地方社團引發熱議。

「這的確是商機！」臉書彰化地方社團版主說，臉書社團也是訊息管道，最近有接獲政黨洽談合作，有些社團平常就貼滿了各式廣告，再增加政治廣告也沒差。

不具名的社團版主則分析，「彰化人交流讚」的成員不多，才2.3萬人，成員太少，且內容多半是廣告，應該是不會有參選總統大選的陣營看上，比較有可能的是版主自己支持特定人的行為，或是想藉由這種方式曝光，以搏得參選人的注意，進而有合作機會。

至於臉書社團的團名、版圖都是可以租用，或買賣轉讓，買賣的價格則視社團規模而定。

雖有臉書社團版主認為可趁著總統大選及立委選戰待價而沽，但擁有35.7萬名成員，號稱彰化縣最大臉書社團的「彰化人大小事」版主蔡坤翰並不希望社團染上太多政治味。

蔡坤翰表示，「彰化人大小事」已成立11年，歷經兩次滅團仍成長茁壯中，他不想因支持特定政治人物，而讓社團「走味」。

他指出，最近就有立委候選人要來買「彰化人大小事」的「版圖」，他予以拒絕，臉書社團版主權力雖很大，版名、版圖等等都可以隨版主意願去做更改，他也認為大選到來對臉書社團來講絕對是個商機，但他更想維持社團的清淨度，「彰化人大小事」就是個讓版友情感、訊息交流的園地。