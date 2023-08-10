滬指開盤跌2點 深成指跌0.15％ 11:362023/08/10 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上證指數10日開盤報3,242點，跌2點或0.07％，深成指開盤報11,023點，跌16點或0.15％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，滬深300指數開盤報3,962點，跌4點或0.12％，創業板指數開盤報2,226點，跌1點或0.08％。 各類股個別發展，金融、房產股偏軟，石油、煤炭股靠穩。 滬指開盤跌8點 深成指跌0.16％ 滬指早盤收跌0.35％ 深成指跌0.45％ 恒指開盤跌229點 騰訊跌2％ #開盤 #深成指 #滬指 #上證指數 #日開盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指開盤跌121點 中石化漲近1％ 11:432023/08/10 財經 滬指半日漲1.9％ 深成指漲2.3％ 13:132023/07/25 財經 港股開盤2.7％ 盤中大漲641點 11:532023/07/25 財經 滬指弱勢 創指午盤小漲0.2％ 14:262023/08/03 財經 滬指開盤漲逾1％ 深成指漲1.5％ 11:532023/07/25 財經 上證指數連升兩日 7月漲2.8％ 16:472023/07/31 財經 美債殖利率觸及9個月高點 美股開盤下跌 22:282023/08/03 國際 滬指半日近平收 深成指跌6點 13:172023/08/08 財經 港股早盤走跌 恒指開盤跌93點 12:372023/07/26 財經 A股午後拉升 創業板收漲1％ 16:522023/08/03 財經 恒指全日漲766點 碧服大漲26.5％ 18:032023/07/25 財經 滬指本周累計升0.37％ 連升兩周 16:542023/08/04 財經 《期貨》台指期開盤下跌37點 金電皆弱 08:582023/08/09 財經 《期貨》台指期開盤下跌65點 金電漲跌不一 08:582023/08/10 財經 AI股放量下殺 電腦及週邊設備股早盤成交占比衝上46％ 13:022023/08/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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