香港信報報導，滬深300指數開盤報3,962點，跌4點或0.12％，創業板指數開盤報2,226點，跌1點或0.08％。

各類股個別發展，金融、房產股偏軟，石油、煤炭股靠穩。

滬指開盤跌8點 深成指跌0.16％
滬指早盤收跌0.35％ 深成指跌0.45％
恒指開盤跌229點 騰訊跌2％
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